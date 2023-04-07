За неделю в Удмуртии от присасывания клещей пострадали пятеро детей

В Ижевске жертвами опасных кровососов стали двое несовершеннолетних Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 30 марта по 5 апреля в Удмуртии по факту присасывания клещей обратилось 5 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В Ижевске жертвами опасных кровососов стали двое несовершеннолетних, а в Воткинске и Граховском и Малопургинском районах – по одному.

В ведомстве также отметили, что в республике продолжается мониторинг за вакцинацией населения, в том числе детей против клещевого вирусного энцефалита. На 5 апреля в Удмуртии привили 35 658 детей – это 39% от общего плана.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала, в каких районах Ижевска можно подцепить клеща, и что влияет на их активность.

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