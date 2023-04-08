Погода в Ижевске на 8 апреля: до +11 градусов и без осадков

Весенний Ижевск Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 8 апреля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, на характер погоды в республике влияет мощный антициклон. Из-за него прогнозируются большие контрасты температур воздуха в ночные и дневные часы. Так, ночью было до -5°С, а днем ожидается +9…+11°С.

Будет переменная облачность без осадков.

Ветер – холодный, северо-западный, 2-7 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 759 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.

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