Крупный пожар произошел на садоогородах под Ижевском

Фото: t.me/mchsUR

В ночь на 8 апреля произошел крупный пожар в СНТ «Загородный» Завьяловского района Удмуртии. Сигнал о возгорании поступил в 22:38, сообщает пресс-служба ГУ МСЧ по региону.

На садоогородном массиве загорелись два садовых дома, была угроза перехода огня на соседние строения.

В итоге огнем полностью уничтожены садовый дом и три бани. Кроме этого были повреждены постройки и имущество сразу на пяти участках (теплицы, внешняя отделка двух домов, сарай).

Фото: t.me/mchsUR

Огонь распространился на площади в 98 кв.м. Удалось отстоять два соседских дома и надворные постройки.

Предварительная причина возгорания – отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия бани от дымовой трубы.

Фото: t.me/mchsUR

Еще один крупный пожар случился в однокомнатной квартире 3-этажного дома в селе Сигаево Сарапульского района республики.

Пожарные вытащили из квартиры мужчину 1966 года рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Отметим, за последние сутки пожарные выезжали на вызовы 12 раз.

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