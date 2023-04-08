У 60-летнего дедушки мошенники пытались похитить 1,5 млн рублей

Фото: архив КП

В Ижевске у 60-летнего мужчины мошенники пытались похитить крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Дедуле позвонили на телефон. Неизвестный представился сотрудником банка и рассказал ему о том, что неизвестные пытаются похитить деньги с его счета. Чтобы это предотвратить, незнакомец уговорил пенсионера снять все деньги и положить на безопасный счет.

Мужчина пришел в банк, где хотел снять 1,5 млн рублей. Но там ему отказали – такую сумму нужно заказывать заранее.

Пенсионер пошел домой. И неожиданно засомневался в том, что делает. Он позвонил в полицию, где ему и сообщили о мошенниках.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество».

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