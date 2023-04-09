Мультикоптер и 5 беспилотников будут патрулировать леса Удмуртии в пожароопасный период

Патрулирование начнется с 14 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

Беспилотники будут следить за состоянием лесов Удмуртии в пожароопасный период, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Проект по использованию беспилотных летательных судов реализуется в пяти районах республики: Сарапульском, Камбарском, Каракулинском, Шарканском и Воткинском. В системе мониторинга, который стартует с 14 апреля, будет задействовано 5 беспилотников самолетного типа, а также мультикоптер (отличается от квардрокоптера другим числом несущих винтов – прим. Ред.). Кроме того, в составе лесопожарных формирований есть 29 квадрокоптеров, которые будут подключаться по мере необходимости.

Также сообщается, что при возникновении лесного пожара в Удмуртии этим летом к тушению может привлекаться более тысячи человек и до 738 единиц техники.

Напомним, что этой весной из-за раннего схода снега повысилась вероятность возникновения лесных пожаров, в связи с чем 10 апреля в Удмуртии вводится особый противопожарный режим.

Отметим, что летом 2022 года в Удмуртии удалось существенно снизить количество ландшафтных пожаров, а также сократить их среднюю площадь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семерых организаторов азартных игр осудили в Удмуртии

Ребенка с врожденным нарушением обмена вещества спасли врачи в Удмуртии

Погода в Ижевске на день: 9 апреля ожидается до +13 градусов и небольшая облачность