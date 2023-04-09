Будет ли автобус №28 снова ходить до поселка Первомайский под Ижевском

Фото: vk.com/a.gorbachevv

Проблему с автобусом, курсирующим до поселка Первомайский, пообещал решить министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев. Как он сообщил на официальной странице ВКонтакте, жители поселка пожаловались, что автобус 28-го маршрута перестал к ним заезжать.

Как выяснилось, согласно контракту перевозчик и не должен был заезжать в поселок Первомайский, прежде он осуществлял рейсы самостоятельно.

«Предложили перевозчику продолжить работу до 30 апреля. За это время планируем установить новый межмуниципальный маршрут. Плюс с перевозчиком 400-го автобуса изучим пассажиропоток для увеличения количества маршруток в часы-пик», – написал в социальной сети министр.

Уточняется, что на данный момент автобус №28 ходит в прежнем режиме, а решение проблемы прорабатывается.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мультикоптер и 5 беспилотников будут патрулировать леса Удмуртии в пожароопасный период

Семерых организаторов азартных игр осудили в Удмуртии

Ребенка с врожденным нарушением обмена вещества спасли врачи в Удмуртии