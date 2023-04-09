За мошенничество и присвоение денег жильцов в Ижевске осудили бывшего председателя ТСЖ

Мужчина присваивал деньги с 2020 по 2021 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего председателя ТСЖ в Октябрьском районе Ижевска признали виновным в присвоении чужих денег, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Как установили следствие и суд, с октября по ноябрь 2020 года осужденный оплатил свои покупки из средств ТСЖ – сумма получилась немаленькая, 96,9 тысяч рублей. Кроме того, с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года мужчина обманом присвоил 138 тысяч рублей, также принадлежавших ТСЖ. Эти средства предназначались для оплаты работ по обслуживанию системы отопления дома.

Экс-председателя приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Срок будет условным.

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