За 1 квартал 2023 года в Ижевске установили 361 уличный светильник

Ввод светильников в эксплуатацию состоится 1 мая Фото: Мария Бакланова

На 11 городских территориях Ижевска за 1 квартал 2023 года установили 361 новый уличный светильник. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Больше всего фонарей появилось в микрорайоне Орловское – там их поставили 129. На улице Вечерней в поселке Вараксино установили 79 светильников и 41 светильник появился в микрорайоне Пазелы.

Также фонари поставили в Ижевске улицах Молодогвардейская, Ильинская, Марьинская, Аграрная, и Ижовая; на проездах Кедровом и Новоалександровском, в Орсовском переулке.

Новые светоточки пока не работают, их введут в эксплуатацию с 1 мая.

Еще около 700 фонарей Горсвет должен установить до конца 2023 года. Дополнительное освещение появится возле школ №№ 7, 27, 51, 52, 59, 62, 68, 88, 24 и 41. Кроме того, ждут своей очереди следующие улицы: Рабочая, 40 лет ВЛКСМ, 40-й км, Планерная, Серова. Среди микрорайонов, в которых установят новые фонари, Воложка и Старый Игерман. В Пазелах и Орловском также продолжится монтаж светильников.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За мошенничество и присвоение денег жильцов в Ижевске осудили бывшего председателя ТСЖ

Будет ли автобус №28 снова ходить до поселка Первомайский под Ижевском

Мультикоптер и 5 беспилотников будут патрулировать леса Удмуртии в пожароопасный период