12 возгораний сухой травы произошло в Удмуртии с 8 на 9 апреля

Жителям напоминают об опасности сжигания мусора Фото: Иван МАКЕЕВ

В Удмуртии из 15 выездов пожарных за минувшие дежурные сутки 12 были связаны с возгоранием сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Особенно сложная ситуация складывалась в Завьяловском районе. Так, в деревне Пычанки пожар, по предварительной версии, случившийся в результате сжигания мусора, охватил больше 1 тыс. кв.м. Нарушителя нашли и привлекли к административной ответственности. В деревне Докша трава сгорела на площади 1336 кв. м, вероятно, из-за неосторожности курильщика. В площадь пожара в деревне Новое Мартьяново составила 1,484 га – здесь также, судя по всему, жгли мусор.

Природные пожары начались в Удмуртии с 23 марта, на сегодняшний день их уже произошло 28, выгорело более 171,7 га территорий.

МЧС напоминает: жечь сухую траву ни в коем случае нельзя, пал в любой момент может обернуться настоящим стихийным бедствием.

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