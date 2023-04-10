Упавшую в канализационный колодец собаку спасли в Сарапуле

Фото: @pssur

9 апреля спасатели Сарапула помогли упавшей в канализационный колодец собаке выбраться на волю. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Колодец глубиной 6 метров находится недалеко от городской больницы. Местные жители услышали скулеж животного и не смогли пройти мимо – вызвали спасателей. На место выехала дежурная смена специалистов. Собаку удалось достать с помощью веревки, которую обмотали вокруг туловища. Серьезных повреждений, судя по всему, животное не получило – сразу после счастливого спасения бродяжка убежала в неизвестном направлении.

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