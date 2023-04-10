Пожар площадью 870 кв.м произошел в Удмуртии 9 апреля

Обошлось без пострадавших Фото: Мария Бакланова

9 апреля, в 13:40 в селе Пугачево произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части №37.

Фото: @psch37

Фото: @psch37

Неизвестные жгли мусор и не уследили за огнем – загорелась сухая трава. Пожарные прибыли на место через 13 минут, к тому времени происходило открытое горение. Общая площадь пожара составила 870,4 кв.м. Для его тушения привлекли 4 специалиста и 2 автоцистерны. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, с 10 апреля по 30 июня в Удмуртии вводится особый противопожарный режим. На это время жителям запретят разжигать костры, жечь траву и мусор, а также готовить пищу на открытом огне.

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