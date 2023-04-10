168 школьников со всей Удмуртии приняли участие в республиканском турнире по шахматам «Дебют»

Турнир проходил в рамках проекта «Шахматы в школах» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

3 и 4 апреля в Ижевске прошел республиканский командный турнир по шахматам среди общеобразовательных учреждений «Дебют», который проходит в рамках проекта «Шахматы в школах». В этом году в соревнованиях приняли участие 168 учеников первых и вторых классов из 42 школ Удмуртии. Состав команды для участия – 4 человека. Многие ребята впервые приняли участие в такого рода соревнованиях. Организаторами соревнования был Ресурсный центр при спортивной школе по шахматам имени С.Ф. Ощепкова совместно с Федерацией шахмат Удмуртии.

«До этого я участвовала только в первенстве города. У меня были сильные соперники, с которыми было интересно играть. Дома я иногда уговариваю маму сыграть, но она отказывается. Говорит, что я ей не по зубам», – поделилась Милана Собина, ученица второго класса 29 лицея Ижевска, команда которой заняла первую строчку турнирной таблицы.

Соревнования проводились в два дня Фото: Мария Бакланова

Участники соревнований и представители команд высоко оценили уровень прошедшего мероприятия: впечатлила и организация турнира, и работа судейской коллегии. Сильные соперники, накал страстей за шахматными досками и атмосфера Дома дружбы народов. Эмоций у ребят было хоть отбавляй.

«Команды на турнире собрались сильные, но и наши воспитанники не отстают, показывая достойный результат», – поделился мнением о турнире тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Воткинска Виктор Шабаршин. Его подопечные – члены команды Воткинского лицея – заняли 3 строчку турнирной таблицы.

В турнире участвовали школьники из 1 и 2 классов общеобразовательных школ Фото: Мария Бакланова

«Я считаю, что провести такой турнир в таком красивом месте, как Дом дружбы народов, – замечательная идея. Дети, зайдя в помещение, открыли рты от изумления. Все в восторге и от организации мероприятия. Наши команды показали себя достойно. Обе смогли войти в десятку, а команда Якшур-Бодьинской СОШ заняла 2 место», – рассказал тренер из Якшур-Бодьи Андрей Платонов.

Церемонию награждения открывал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

«За последние пять лет число шахматистов в Удмуртии выросло почти в два раза: с 7 до 13 тысяч. Шахматы развиваются динамично, это во многом благодаря тем проектам, которые реализуются в республике. Подготовка тренерского состава – это основная, ключевая задача для всех видов спорта, особенно это символично в этом году. 2023 год указом президента РФ объявлен Годом педагога и наставника», – отметил Денис Парахин.

1 место – Экономико-математический лицей № 29, Ижевск;

2 место – Якшур-Бодьинская СОШ;

3 место – Воткинский лицей.

Команды наградили медалями и грамотами. Педагогам вручили благодарственные письма. Ребята экономико-математического лицея № 29 получили право представлять Удмуртию на всероссийском турнире «Дебют», который проводит Федерация шахмат России при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Победителей и призеров турнира наградили в торжественной обстановке Фото: Мария Бакланова

«Наши турниры становятся все масштабнее, и наша шахматная школа уже не вмещает такое большое количество человек. Благодарим наших партнеров – Дом дружбы народов, Корпорацию «Центр» и Centr digital & media, которые долгие годы поддерживают развитие шахматного движения в Удмуртии, а также Фонд президентских грантов, при поддержке которого прошел этот турнир», – подытожил директор спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова Александр Новоселов.

В турнире участвовали школьники из 1 и 2 классов общеобразовательных школ

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