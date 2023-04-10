Гороскоп на 11 апреля: Львам не стоит идти на поводу своих слабостей, а Стрельцам – действовать необдуманно

Ваша судьба только в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил на 11 апреля прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам стоит проявить максимум внимания к рабочим вопросам. Все, что требует точности и хорошей концентрации, будет получаться на ура.

Телец

День для представителей этого знака гороскопа выдастся спокойным и размеренным. Рутинная работа не будет раздражать, а наоборот – принесет удовлетворение. Вечер стоит посвятить общению с дальними родственниками.

Близнецы

Спокойствие – вот что необходимо Близнецам в этот день. Не стоит поддаваться на провокации и реагировать на резкие замечания людей.

Рак

У Раков этот день будет весьма суетным – много накопившихся дел дадут о себе знать. Выработайте четкий план и старайтесь следовать ему.

Лев

Еще один шаг, последний рывок остался для достижения той самой цели. Не стоит сдаваться и идти на поводу своих слабостей. Сейчас самое время проявить всю свою силу.

Дева

Не спешите, тогда все будет получаться по вашему сценарию. Если сроки горят, приложите максимум усилий, чтобы сдвинуть их.

Весы

У Весов благоприятный период для проявления их творческой натуры. Идеи фиксируйте, чтобы в моменты кризиса у вас были козыри.

Скорпион

Как ни странно, Скорпионы в этот день будут мягкими и пушистыми. Это привлечет на их сторону союзников, что немаловажно при решающей битве.

Стрелец

Идеальный день для решения финансовых вопросов. От Стрельцов требуется только внимательность при подписании важных бумаг. В отношениях не стоит пороть горячку – посмотрите на ситуацию под совершенно другим углом.

Козерог

День, богатый на эмоции, события и результаты. Решать все важные дела лучше с самого утра, чтобы вечер посвятить общению с родными.

Водолей

Только проявив напористость, Водолеи смогут достичь желаемого. Затраченные силы стоит восстановить где-нибудь на массаже, в СПА или на романтическом ужине со второй половинкой.

Рыбы

Остерегайтесь своих эмоций, они могут быть неконтролируемыми. Ваше раздражение может привести к неприятным последствиям, поэтому держите себя под контролем.

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