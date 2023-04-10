Власти Воткинска выделили ребенку-сироте непригодную для жизни комнату

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В отношении представителей администрации Воткинска возбуждено уголовное дело по факту халатности при выделении жилья ребенку-сироте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По версии следствия, в 2022 году местные власти не проследили за состоянием комнаты, которую выделили для несовершеннолетнего ребенка-сироты, что в итоге «повлекло существенное нарушение его прав и законных интересов». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«В социальных сетях сейчас муссируется информация о мальчике-сироте, которому администрация передала в собственность жилую комнату по ул. Белинского. Дал поручение подготовить всю информацию и документы. Будем разбираться вместе с опекой и Минсоцем. В ближайшее время соберем все заинтересованные стороны, обязательно пригласим опекуна ребенка», – прокомментировал глава города Алексей Заметаев.

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