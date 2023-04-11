Погода в Ижевске на 11 апреля: до +13 °С и без осадков

В Ижевске будет ясно. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается ясная погода. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +11…+13 °С. Ветер западный 5-10 м/с. Осадков не обещают.

Ночью температура воздуха +2….+5 °С. Будет малооблачно.

Хорошего вам дня!

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