Погода в Ижевске на 11 апреля: до +13 °С и без осадков

В Ижевске будет ясно. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается ясная погода. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха +11…+13 °С. Ветер западный 5-10 м/с. Осадков не обещают.
Ночью температура воздуха +2….+5 °С. Будет малооблачно.
Хорошего вам дня!
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