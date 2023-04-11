Из Удмуртии в Китай в апреле экспортировали 400 кубометров пиломатериала из березы

Пиломатериалы получили разрешение на экспорт. Фото: архив

В апреле 2023 года из Удмуртии в Китай отправили 400 кубометров пиломатериала из березы. Товар доставили из поселка Ува. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. С территории поселка товар отправляли впервые.

Продукция прошла все проверки. Нарушений не обнаружено, товар полностью соответствует всем требованиям страны-импортера .

Пиломатериалы получили разрешение на экспорт.

С начала 2023 года из Удмуртии отправили 14925 кубометров лесопродукции из березы в Китай.

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