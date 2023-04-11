Из Удмуртии в Китай в апреле экспортировали 400 кубометров пиломатериала из березы

Пиломатериалы получили разрешение на экспорт. Фото: архив
В апреле 2023 года из Удмуртии в Китай отправили 400 кубометров пиломатериала из березы. Товар доставили из поселка Ува. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. С территории поселка товар отправляли впервые.
Продукция прошла все проверки. Нарушений не обнаружено, товар полностью соответствует всем требованиям страны-импортера .
Пиломатериалы получили разрешение на экспорт.
С начала 2023 года из Удмуртии отправили 14925 кубометров лесопродукции из березы в Китай.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Два КАМАЗа столкнулись в Удмуртии 10 апреля
Куда поедем: самые популярные направления у жителей Удмуртии
Легендарный «Москвич» и вечная «четверка»: какие автомобили выпускали на Ижевском автозаводе с 1965 по 2022 год