Условный срок получил житель Удмуртии за смертельное ДТП

Мужчина выехал на встречную полосу при обгоне Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Кезском районе по обвинению в смертельном ДТП осудили 65-летнего местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

10 декабря 2022 года на трассе М-7 мужчина за рулем «Лады Гранты», не убедившись в том, что проезд свободен, выехал на встречную полосу для обгона и врезался в седельный грузовой тягач SCANIA G380 с полуприцепом. В результате ДТП 63-летняя пассажирка «Лады» погибла. Кроме того, дети 3-х и 15-ти лет, которые находились на заднем сидении, получили серьезные травмы.

Суд приговорил мужчину к 1,5 году лишения свободы условно, а также лишил права садиться за руль на 2 года.

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