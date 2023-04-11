Житель Ижевска отправился в колонию за избиение должника

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Амир Закиров
В Ижевске за избиение знакомого осудили 32-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В октябре 2022 года осужденный затеял серьезную драку со знакомым – тот задолжал ему деньги. Разозлившись, мужчина несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами. Полученные травмы специалисты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
Суд отправил ижевчанина в исправительную колонию строгого режима на один год. Приговор в законную силу не вступил.
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