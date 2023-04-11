Троллейбусы №1 и 2 не идут по Воткинскому шоссе в Ижевске

Движения нет из-за упавшего на контактную сеть постороннего кабеля
Фото: Архив КП
С 09:28 по Воткинскому шоссе в Ижевске нет движения троллейбусов №1 и 2. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение организовано следующим образом:
1 маршрут: Центр - ул. Пушкинская - ул. Дзержинского - ул.9-го Января - ост. «Ул. Ворошилова» (бывш. К/т «Октябрь»);
2 маршрут: Ул. Молодежная - ул. Орджоникидзе - ул. Удмуртская - ул. Дзержинского - ул.9-го Января - ост. «Ул. Ворошилова» (бывш. К/т «Октябрь»).
Движения нет из-за упавшего на контактную сеть постороннего кабеля.
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