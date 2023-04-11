Восстановленный после пожара цех завода Palizh запустит производство к концу лета 2023 года

Фото: udmurt.ru

В Ижевске прошло открытие восстановленного корпуса лакокрасочного завода Palizh. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, в сентябре 2022 года на производстве загорелся цех, на тушение которого пожарные потратили около 9 часов. Спустя 5 месяцев после страшного происшествия журналист «Комсомолки» связалась с руководством предприятия, чтобы узнать, как проходит восстановление производства.

На время ремонта оборудование завода переместили на площадки «ЛАДА Ижевск» и вот, наконец, оно возвращается «домой».

«Сегодня компания Palizh отмечает второй день рождения. После большого пожара на площади 5 тысяч кв.м спустя лишь полгода открывает восстановленный цех. В ближайшее время начнется переезд, а к концу лета снова запустится производство. Такие серьезные испытания команду только сплотили», – сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Директор завода Елена Телицына отметила, что самым главным для нее было сохранение всех рабочих мест, чтобы более чем 200 сотрудников не остались без работы.

«Новый дом» являет собой пример стойкости и несгибаемости. Несмотря на огромный ущерб и сложную ситуацию, предприятие продолжало функционировать и осуществлять отгрузки продукции», – рассказала Телицына.

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