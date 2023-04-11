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НовостиОбщество11 апреля 2023 6:23

Реверсивное движение ввели на трассе Ижевск – Воткинск

На участке проводят дорожные работы
Софья Кель
Фото: @mindortrans

Фото: @mindortrans

С 12 часов 11 апреля по 20 часов 13 апреля на автодороге Ижевск – Воткинск вводится реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Ограничения установлены из-за дорожных работ по оборудованию автоматического пункта весогабаритного контроля на 31-м километре трассы, в районе поворота на деревню Болгуры.

Установка АПВГК проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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