Реверсивное движение ввели на трассе Ижевск – Воткинск

Фото: @mindortrans
С 12 часов 11 апреля по 20 часов 13 апреля на автодороге Ижевск – Воткинск вводится реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.
Ограничения установлены из-за дорожных работ по оборудованию автоматического пункта весогабаритного контроля на 31-м километре трассы, в районе поворота на деревню Болгуры.
Установка АПВГК проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Два КАМАЗа столкнулись в Удмуртии 10 апреля
Руководитель администрации правительства Удмуртии Максим Шумихин покидает свой пост
В Ижевске вскрылись махинации при выполнении гособоронзаказа