Реверсивное движение ввели на трассе Ижевск – Воткинск

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С 12 часов 11 апреля по 20 часов 13 апреля на автодороге Ижевск – Воткинск вводится реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Ограничения установлены из-за дорожных работ по оборудованию автоматического пункта весогабаритного контроля на 31-м километре трассы, в районе поворота на деревню Болгуры.

Установка АПВГК проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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