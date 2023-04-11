До 20 лет в колонии грозит двум наркозакладчикам из Удмуртии

Наркотики продавали через интернет Фото: Архив КП

Двух жителей Удмуртии обвиняют в незаконной продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По наводкам неустановленного куратора мужчины доставали большие партии наркотиков из тайников, а затем продавали их в интернете. Покупатели забирали запрещенные вещества из указанных мест. Обвиняемых задержали «на горячем» – они как раз спрятали сверток с наркотиками недалеко от жилого дома в поселке Кез.

Наркозакладчиков будут судить по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере» и «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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