В Ижевске отменили концерт рок-певицы Дианы Арбениной

Фото: @dianaarbeinaizhevsk2023

Концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» продолжают отменяться один за другим. В частности, мероприятия не состоялись в Казани, Тольятти и Чебоксарах. И, как сообщают организаторы концерта в столице Удмуртии, ижевским фанатам тоже не повезло.

Концерт, запланированный на 11 апреля, перенесли на неопределенную дату. О причинах отмены мероприятия не сообщается.

«Все билеты будут действительны на новую дату! Мы надеемся на то, что вы сохраните билеты, и мы совсем скоро увидимся с вами на концерте», – сообщили организаторы.

По вопросам возврата билетов можно обратиться на почту tickets@stereogorod.com или в место их приобретения.

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