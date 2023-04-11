Скончалась заслуженный работник здравоохранения Удмуртии Мельникова Вера

Фото: @gkb_6

В Ижевске ушла из жизни заслуженный работник здравоохранения Удмуртии, отличник здравоохранения и ветеран труда Мельникова Вера Семеновна. С 1988 года она занимала пост заместителя главврача по кадрам в ГКБ №6. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности и ответственности Вера Семеновна всегда пользовалась у коллег заслуженным авторитетом и уважением. Ее высокий профессионализм не раз был отмечен на высоком уровне», – поделились коллеги медика.

Прощание пройдет 12 апреля, в 11:00, в зале прощаний похоронного дома «Вознесение» по адресу: ул. Буммашевская, 7.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посвященный первому трамваю памятник появился в Ижевске

Два КАМАЗа столкнулись в Удмуртии 10 апреля

Руководитель администрации правительства Удмуртии Максим Шумихин покидает свой пост