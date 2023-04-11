Скончалась заслуженный работник здравоохранения Удмуртии Мельникова Вера

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В Ижевске ушла из жизни заслуженный работник здравоохранения Удмуртии, отличник здравоохранения и ветеран труда Мельникова Вера Семеновна. С 1988 года она занимала пост заместителя главврача по кадрам в ГКБ №6. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности и ответственности Вера Семеновна всегда пользовалась у коллег заслуженным авторитетом и уважением. Ее высокий профессионализм не раз был отмечен на высоком уровне», – поделились коллеги медика.
Прощание пройдет 12 апреля, в 11:00, в зале прощаний похоронного дома «Вознесение» по адресу: ул. Буммашевская, 7.
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