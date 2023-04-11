Один мужчина погиб и два человека пострадали в ДТП в Удмуртии

По факту ДТП проводится расследование. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

10 апреля, в 21:00, на 221 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Столкнулись «Фольксваген Поло» и «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 28-летнего и 38-летнего мужчин соответственно. В результате ДТП погиб водитель «Фольксвагена». Водитель «Тойоты» и его пассажирка – девочка 2015 года рождения, получили травмы. Их госпитализировали. По факту происшествия проводится расследование, обстоятельства устанавливаются.

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