Погода в Ижевске на день: 12 апреля в городе облачно с прояснениями и до +15°С

День обещает быть теплым
Фото: Виталий ТИМКИВ
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня в столице Удмуртии облачно, но с прояснениями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +15°С. Ветер западный со скоростью 4,5 м/с. Ночью температура опустится до +8°С. Хорошего вам дня!
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