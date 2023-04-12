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НовостиОбщество12 апреля 2023 2:35

Погода в Ижевске на день: 12 апреля в городе облачно с прояснениями и до +15°С

Делимся прогнозом на эту среду
Софья Кель
День обещает быть теплым

День обещает быть теплым

Фото: Виталий ТИМКИВ

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии облачно, но с прояснениями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +15°С. Ветер западный со скоростью 4,5 м/с. Ночью температура опустится до +8°С. Хорошего вам дня!

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