Сухая трава загорелась на берегу пруда в Ижевске

Фото: скриншот из видео

11 апреля недалеко от леса в районе «Юровского Мыса» в Ленинском районе Ижевска произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в 13:27. Предварительная площадь горения на данный момент - 5 Га. По словам огнеборцев, угрозы перехода на лес нет. К тушению пожара привлекли более 20 человек и 10 единиц техники, в том числе 1 мотопомпа и 2 плавательных средства.

Для мониторинга обстановки используется беспилотная авиационная система. Причины и обстоятельства устанавливаются.

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