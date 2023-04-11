Двух жителей Ижевска осудили за продажу немаркированных табачных изделий на сумму более 3 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ижевске по обвинению в хранении и продаже немаркированных табачных изделий осудили двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2022 году обвиняемые закупали партии немаркированных сигарет по заниженным ценам, а затем продавали их в городе. Цену табачным изделиям ушлые «предприниматели» определяли сами. На складе обвиняемых полицейские обнаружили более 29 тысяч пачек сигарет без маркировки на общую сумму более 3 млн рублей.

Суд приговорил обвиняемых к 1,5 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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