МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для выпускников из Удмуртии

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МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС объявляют о запуске цифрового формата консультаций для абитуриентов Удмуртии. Встреча старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерины Николаевой с поступающими пройдет на цифровой платформе Webinar от МТС 20-21 апреля (16+). Самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева проведет творческую онлайн-встречу и онлайн-консультации для юных актеров из Удмуртии, поделится профессиональными советами, а также выберет лучших, которые будут рекомендованы к дальнейшим этапам на вступительных испытаниях в известный театральный вуз. Регистрация на онлайн-встречу уже стартовала. Каждый участник после регистрации получит индивидуальное время и приглашение на консультацию.

«С помощью digital-инструментов мы вновь проводим уже полюбившийся жителям Удмуртии формат – онлайн-консультации в ГИТИС. В числе победителей прошлых сезонов у нас уже были школьники из Ижевска и Глазова. Уверен, что и в этом сезоне мы узнаем о талантливых подростках республики. Желаю всем удачи и побед», – рассказал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.

Рекомендации для поступающих абитуриентов

Желающим принять участие в отборочных консультациях предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец.

Выбранные произведения должны быть небольшими по объему. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.