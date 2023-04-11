ВТБ: в марте продажи ипотеки в Удмуртской Республике выросли в полтора раза

Фото: Мария Бакланова

По итогам первого квартала ВТБ в Удмуртии предоставил жителям республики более 330 ипотечных кредитов на сумму, превышающую 1 млрд рублей. Самым активным по продажам стал март: объем выдач за месяц составил 533 млн рублей, что на 50% превысило результаты февраля.

Каждая вторая сделка ВТБ в регионе в январе-марте была проведена по льготным госпрограммам. В первом квартале в их рамках банк оформил жителям Удмуртии кредитов на сумму 623 млн рублей. Наиболее часто клиенты оформляли «Семейную ипотеку»: по ней банк в республике выдал около 90 займов на 368 млн рублей. Второй по популярности стала «Ипотека с господдержкой», по которой было заключено 60 сделок на 208 млн рублей.

Средняя сумма одного жилищного кредита ВТБ в Удмуртии по итогам первого квартала составила 3,2 млн рублей. При этом по программам господдержки средний чек сделки оказался выше – 4 млн рублей.

«Широкий выбор объектов недвижимости в Удмуртии, постепенная корректировка цен на ипотечном рынке, а также модернизация «Семейной ипотеки» стали ключевыми факторами роста спроса на жилищное кредитование в первом квартале этого года. Объем выдач ипотечных займов ВТБ в регионе в феврале вырос к январю более чем на 70%, в марте к результатам февраля – на 50%. По-прежнему высоким сохраняется спрос на все виды госпрограмм. При этом впервые лидером по популярности среди них стала «Семейная ипотека». В результате ее модернизации льготный кредит теперь могут оформить семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения, что заметно расширяет круг потенциальных заемщиков», – прокомментировала управляющий ВТБ в Удмуртской Республике Екатерина Шумкова.

В целом по России ВТБ по итогам первого квартала 2023 года оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. В марте объем выдач достиг 105,4 млрд рублей, что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку.

Среди регионов первое место по объему продаж традиционно заняли Москва и Московская область. Здесь ВТБ по итогам квартала выдал более 9,2 тысячи кредитов на 81,2 млрд рублей. Вторую строчку занял Краснодарский край, опередив Санкт-Петербург с Ленинградской областью, – 21,5 млрд против 20,8 млрд. Пятерку лидеров замыкают Татарстан, где заемщики получили в ВТБ около 10 млрд рублей, и Новосибирская область с объемом 7 млрд рублей.