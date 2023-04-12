Более 6 часов тушили пожар на берегу пруда в Ижевске 11 апреля

Фото: скриншот из видео @mchsUR

11 апреля на берегу ижевского пруда произошел ландшафтный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, возгорание началось в районе «Юровского Мыса» в Ленинском районе.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 13:27 – горела сухая трава. Для ликвидации возгорания задействовали более 30 человек и более 10 единиц техники, в том числе плавательные средства, мотопомпы и беспилотные авиационные системы. По словам пожарных, ситуация осложнялась труднодоступностью местности – почва на участке болотистая и, кроме того, отсутствует проезд для техники.

«Ветреная погода моментально разгоняет пламя по сухой растительности. В таких условиях бойцам приходится, в буквальном смысле, нелегко», – сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Удмуртии Илья Перевощиков.

Ликвидацию пожара объявили в 20:03. Причины и обстоятельства происшествия не сообщаются.

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