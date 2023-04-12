В Удмуртии пьяного водителя остановили со стрельбой

Фото: скриншот из видео

В деревне Варавай Якшур-Бодьинского района инспекторам ДПС пришлось открыть огонь для остановки пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские заметили ВАЗ-2114 во время вечернего патрулирования дорог – водитель резко свернул на другую улицу, когда увидел инспекторов, чем и привлек их внимание. Стражи порядка отправились в погоню за лихачом, требуя от водителя остановиться, но мужчина лишь увеличивал скорость. Во время преследования пьяный водитель проезжал по жилым улицам деревни, чем подвергал опасности жизни местных жителей.

Для остановки лихача полицейские приняли решение применить оружие. После двух предупредительных выстрелов в воздух инспекторы несколько раз выстрелили по колесам машины, и только так нарушителя удалось остановить. За рулем авто находился 61-летний мужчина, у которого были явные признаки алкогольного опьянения.

Во время задержания лихач отказался от прохождения медосвидетельствования. Инспекторы составили административные материалы, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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