Житель Удмуртии украл у соседа 900 тысяч рублей и продал его автомобиль

Обвиняемый обманом завладел машиной соседа Фото: Амир Закиров

37-летнего жителя поселка Ува обвиняют в краже и мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, 15 марта 2023 года обвиняемый проник в дом соседа и украл у него 900 тысяч рублей. Кроме этого, в период с 20 по 28 марта мужчина обманом завладел «Ладой Вестой» потерпевшего и продал ее за 600 тысяч рублей.

Мошенника обвиняют по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба в крупном размере). До вынесения приговора суд заключил обвиняемого под стражу на срок 1 месяц и 25 суток.

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