Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 апреля 2023 6:43

140 человек эвакуировали при пожаре в доме на Песочной улице в Ижевске

В одной из комнат произошло замыкание электропроводов в холодильнике
Софья Кель
О пострадавших не сообщается

О пострадавших не сообщается

Фото: Мария Бакланова

11 апреля, в 19:21 в 9-этажном доме на Песочной улице произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов в холодильнике «Свияга». Огонь повредил имущество на 2 кв.м. Во время происшествия из здания эвакуировали 140 человек. О пострадавших не сообщается.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-главу муниципального образования в Удмуртии поймали на махинациях с зарплатами сотрудникам

Не пережила: набережная столицы Удмуртии после зимы находится не в самом лучшем состоянии

Посвященный первому трамваю памятник появился в Ижевске