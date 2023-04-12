140 человек эвакуировали при пожаре в доме на Песочной улице в Ижевске

О пострадавших не сообщается Фото: Мария Бакланова

11 апреля, в 19:21 в 9-этажном доме на Песочной улице произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов в холодильнике «Свияга». Огонь повредил имущество на 2 кв.м. Во время происшествия из здания эвакуировали 140 человек. О пострадавших не сообщается.

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