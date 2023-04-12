Дмитрия Бегишева назначили руководителем отделения «Справедливой России» в Удмуртии

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Главой регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» избрали Дмитрия Бегишева. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия».

Кандидатуру Бегишева на этот пост порекомендовал председатель центральной партии Сергей Миронов.

«Это взвешенное и обдуманное решение. Были учтены заслуги, опыт работы Дмитрия Бегишева в полях, на выборах, его план развития регионального отделения. Я уверен, что в руководстве партии полностью отдают себе отчет в принятом решении», – сообщил руководитель аппарата реготдения СРЗП Андрей Блинов.

Нового председателя отделения партии в Удмуртии выберут на конференции после завершения полномочий Вадима Белоусова. Как отмечает «Коммерсантъ», формально Бегишеву дали шанс доказать свою эффективность и проявить потенциал.

Отмечается, что в прошлом Бегишев несколько раз менял политические партии. В период с 2018 по 2022 год он был в активе регионального отделения партий «Парнас», КПРФ и «Зеленая альтернатива».

Напомним, что отделением СРЗП в Удмуртии ранее руководил Вадим Белоусов, которого в августе 2022 года признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд руб. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, а также оштрафовал на 500 млн рублей. Однако во время судебного заседания Белоусов не присутствовал, и о его местонахождении до сих пор ничего не известно.

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