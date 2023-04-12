Межрайонную больницу в Глазове временно закрыли из-за ненадлежащего состояния помещений

Ремонт находится на контроле межрайонной прокуратуры. Фото: yandex.ru

На 3 месяца закрыли Глазовскую межрайонную больницу. Причина - в плохом состоянии помещений здания. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка показала, что на обоих этажах больницы в отделке стен, потолков и дверных проемах есть многочисленные дефекты: трещины, отвалившаяся штукатурка, отслоившаяся краска и т.д. Такие нарушения выявили в кабинетах врачей, тренажерном зале, коридоре, сестринской, туалете и в холле приема врача по спорту.

Главврачу больницы внесли представление, но ремонтом медучреждения так никто и не занялся. Поэтому в отношении больницы возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ремонт находится на контроле межрайонной прокуратуры.

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