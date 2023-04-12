Гороскоп на день: 13 апреля Львов ожидают перемены к лучшему, а у Тельцов возникнут проблемы с общением

Ловите удачу Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

Сегодня в вашей жизни может произойти какое-то важное событие. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу – он подскажет правильное решение. Если не будете слушать себя, ваши действия могут нанести вред окружающим.

Телец

У вас могут возникнуть сложности с общением, если вы не научитесь управлять своими чувствами и контролировать эмоции. Будьте сдержанны, но не позволяйте никому критиковать вас. В отношениях звезды советуют не обращать внимания на мелкие недостатки второй половинки.

Близнецы

Близнецы сегодня будут особенно разговорчивы. Они готовы рассказать окружающим все, что знают, и даже больше. Очень важным станет вопрос денег: он либо будет касаться того, где их взять, либо того, на что их потратить. Постарайтесь не совершать необдуманных покупок.

Рак

В этот день у Раков будет много энергии и энтузиазма. Вам будет сложно усидеть на месте. А еще вы будете готовы на все, чтобы получить то, чего хотите. Возможно, у вас будет снижена концентрация внимания, так что торопитесь, да не слишком.

Лев

День будет непростым, но интересным. Возможны перемены к лучшему – как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Сегодня вы можете получить интересные предложения, в том числе и от людей, от которых раньше их не ждали.

Дева

Сегодня вам не стоит торопиться с принятием решений. Вы можете допустить ряд ошибок, которые в конечном итоге приведут к серьезным последствиям. Но если не будете спешить, то день пройдет спокойно и размеренно.

Весы

Сегодня вы рискуете оказаться втянутыми в некие интриги. Это может быть связано с вашим любимым человеком, друзьями, коллегами или с вашей деятельностью. Лучше не поддавайтесь на провокации, последствия могут быть очень серьезными.

Скорпион

Сегодня вам лучше не браться за решение сложных проблем, так как вы можете с ними не совладать. Лучше займитесь решением более простых задач. Не полагайтесь на удачу, действуйте разумно.

Стрелец

Первая половина дня – благоприятный период для начала любого дела. Вы будете в хорошей физической форме, сможете быстро справиться с работой. Вечер пройдет гораздо спокойнее, чем вы ожидали. Вы даже заскучаете.

Козерог

Сегодня вас ждет много приятных сюрпризов. Возможно, вы давно мечтали о чем-то, но все время откладывали это на потом. Именно сегодня – прекрасное время, чтобы осуществить свои желания. И вам обязательно в этом помогут.

Водолей

Не исключено, что вы будете испытывать чувство вины за то, что не смогли выполнить какое-то обязательство. Но если это произошло из-за обстоятельств, которые от вас не зависели, не стоит себя корить. Просто подумайте, как в следующий раз предусмотреть все.

Рыбы

День обещает быть напряженным. Вам может не хватать терпения. Это помешает в работе или общении. Если вам не удастся проявить реальное терпение, то хотя бы создайте видимость. И почаще ставьте себя на место других – так вы их лучше поймете.

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