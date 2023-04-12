В Госдуме предложили ввести поощрения на летний отдых отличников

Обращение отправили на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова Фото: Архив КП

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с идеей ввести поощрение школьников на летний отдых за отличное завершение учебного года. Об этом сообщает RT.

Сейчас финансовые поощрения за хорошую учебу существуют только в системах среднеспециального и высшего образования. Депутат уверен, что при введении подобных вознаграждений в школах, успеваемость учеников стремительно вырастет. Поэтому Власов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением введения летних пособий для отличников 7-11 классов.

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