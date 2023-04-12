Врачи Ижевска спасли жизнь мужчине с острым отравлением угарным газом

Пациент готовится к выписке Фото: Архив КП

Врачи ГКБ №6 спасли 40-летнего жителя Мордовии, который попал в токсикологическое отделение с острым отравлением угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Мужчина отравился в машине, в которой была установлена самодельная печка. Его обнаружили на трассе в закрытом авто – к тому моменту он уже был без сознания. В его организме образовался яд, который помешал кислороду поступать к центральной нервной системе и из-за этого он впал в кому.

«Чтобы защитить головной мозг пациента от кислородного голодания, специалистами токсикологического отделения была проведена нейропротективная терапия. Вскоре мужчина вышел из комы, начал самостоятельно дышать», – поделился заведующий токсикологическим отделением Алексей Мокрушин.

Команда врачей помогла пациенту заново научиться сидеть, есть и произносить отдельные звуки. Он прошел курс сосудистой, гипотензивной и антиагрегантной терапии. И через три месяца медикам удалось стабилизировать состояние мужчины и улучшить его двигательные навыки. Сейчас к нему уже вернулась память, он ориентируется во времени и пространстве, а также способен самостоятельно ходить. Врачи готовят его к выписке.

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