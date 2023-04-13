Погода в Ижевске на 13 апреля: до +16 °С и без осадков

Сегодня в Ижевске будет тепло. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +14…+16 °С. Ветер северный 9-14 м/с. Осадков не обещают.

Ночью температура воздуха -2….+4 °С. Будет облачно с прояснениями.

Хорошего вам дня!

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