Погода в Ижевске на 13 апреля: до +16 °С и без осадков

Сегодня в Ижевске будет тепло. Фото: архив редакции
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха +14…+16 °С. Ветер северный 9-14 м/с. Осадков не обещают.
Ночью температура воздуха -2….+4 °С. Будет облачно с прояснениями.
Хорошего вам дня!
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