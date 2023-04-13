Вячеслав Сабреков покидает пост главы Глазовского района Удмуртии

Он решил покинуть этот пост по собственному желанию. Фото: https://vk.com/sabrekovvv

Вячеслав Сабреков уходит с поста главы Глазовского района Удмуртии. Об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте. Он решил покинуть этот пост по собственному желанию.

12 апреля стал его последним рабочим день в качестве главы района. Вячеслав Сабреков занимал эту должность с 2016 года.

И.о. главы Глазовского района назначили Юлию Ушакову, которая занимает должность первого заместителем главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам.

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