37-летнего жителя Удмуртии отправили в колонию за ДТП в пьяном виде

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сюмсинском районе по обвинению в нарушении ПДД осудили 37-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В октябре 2022 мужчина выпил и сел за руль автомобиля. В ведомстве отметили, что в машине находились 7 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Превысив скорость, обвиняемый не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. В результате ДТП два пассажира в авто обвиняемого получили травмы.

Суд отправил мужчину в колонию–поселение на 3 года, а также запретил садиться за руль в течение 2,5 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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