35-летний мужчина из Удмуртии зарезал брата ножом

Трагедия произошла в сентябре 2022 года Фото: Амир Закиров

В Кизнерском районе по обвинению в убийстве брата осудили 35-летнего местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Трагедия произошла в сентябре 2022 года. Обвиняемый выпил и затеял ссору с 38-летним братом, который жил вместе с ним. Мужчина повалил родственника на пол и начал душить его. Он дождался, когда брат потеряет сознание, дотянулся до кухонного ножа и ударил его в область шеи. От удара потерпевший очнулся и начал сопротивляться. Тогда осужденный нанес еще одно, на этот раз смертельное ранение в шею родственника.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суд приговорил его к 9 годам и 8 месяцам в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год.

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