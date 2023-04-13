Мужчина из Ижевска убедил 68-летнего пенсионера не переводить деньги мошенникам

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

68-летнего жителя Ижевска удалось убедить не переводить деньги мошенникам. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, спасителем пенсионера стал один из посетителей торгового центра, в котором потерпевший пытался отправить деньги на счета злоумышленников.

По версии следствия, неизвестные позвонили пожилому ижевчанину и убедили его в том, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы спасти сбережения, потерпевшему нужно было оформить «встречный кредит» на сумму 300 тысяч рублей, а затем перевести эти деньги на указанные счета. Пенсионер доверился звонившим и начал выполнять все их указания.

Уже в торговом центре, когда ижевчанин переводил деньги через банкомат, его остановил другой мужчина и объяснил, что тот общается с мошенниками. После этого спаситель позвонил в полицию. К тому времени, потерпевший уже успел отправить на счет злоумышленников 160 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – «мошенничество».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии произошел крупный пожар около реки Буй

Чистый четверг 2023: о каких приметах стоит знать жителям Удмуртии

ТЦ «Италмас» в Ижевске будут использовать для научных разработок