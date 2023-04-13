Гороскоп на день: 14 апреля Тельцов ждет бурная ночь, а Скорпионы могут испортить репутацию

Доверьтесь судьбе Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска уже подготовил прогноз на день грядущий для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Овны полны энергии. Получится быстро справиться со всеми делами, и на очень веселый отдых сил останется.

ТЕЛЕЦ

Ох, жарко. Страсть кипит между вами и человеком, которого вы только что встретили. Все может закончиться бурной ночью.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам лень. Ну вот просто вообще не хочется ничего делать. Вот только при этом постарайтесь не требовать многого от других людей – ведь они прекрасно видят, что сами вы прокрастинируете.

РАК

Не бойтесь рисковать, и успех к вам придет. Могут выгореть даже самые, казалось бы, отчаянные идеи.

ЛЕВ

Львов могут раскритиковать, а вы сегодня как раз очень чувствительны к чужому мнению. Так что расстроиться можно легко.

ДЕВА

Девы блещут своим умом и красотой – все окружающие от вас в восторге. Весь день вы пробудете в центре внимания.

ВЕСЫ

Весы в хорошем настроении. Причины? Да без причин. Просто настрой у вас позитивный.

СКОРПИОН

Есть риск испортить свою репутацию. Особенно осторожны будьте со сплетнями и слухами.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит перенапрягаться – ваше здоровье гораздо важнее. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда кому-то отказать в просьбе.

КОЗЕРОГ

Не торопитесь – спешка навредит делу. Занимайтесь каждой задачей тщательно и вдумчиво.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи получат премию за усердный труд. Ее лучше сразу не тратить, а отложить на мечту – эти деньги притянут недостающую сумму.

РЫБЫ

Могут возникнуть проблемы с окружающими. Для сохранения добрых отношений придется приложить усилия.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии произошел крупный пожар около реки Буй

Чистый четверг 2023: о каких приметах стоит знать жителям Удмуртии

ТЦ «Италмас» в Ижевске будут использовать для научных разработок