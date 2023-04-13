Два брата из Ижевска избили должника разводным ключом

Фото: СУ СК России по Удмуртии

17-летнего и 23-летнего жителей Ижевска обвиняют в избиении по сговору. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь на 9 апреля мужчины собрались в квартире 27-летнего знакомого. Товарищи выпили, а затем братья начали ссору с потерпевшим – он не возвращал им долг. Тогда один из обвиняемых взял в руки разводной ключ и несколько раз ударил должника по голове и другим частям тела. В это время второй брат избивал потерпевшего кулаками.

Сейчас по ходатайству следователя суд заключил обвиняемых под стражу.

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