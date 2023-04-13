Крупный пожар произошел в деревне под Ижевском

Фото: скриншот видео @gumchspour

12 апреля, в 17:00 в деревне Старое Михайловское произошел крупный. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, загорелась сухая трава.

Приехав на место пожарные увидели, что огонь уже успел добраться до домов местных жителей – горели надворные постройки.

Пламя потушили в 17:52. По предварительным данным, общая площадь составила 1 гектар выгоревшей сухой травы и 10 квадратных метров надворных построек.

Напомним, с 10 апреля по 30 июня в Удмуртии введен особый противопожарный режим. На время ограничений местным жителям запрещено разжигать костры и готовить пищу на открытом огне на территории лесов, населенных пунктов, садоогородов, предприятий и организаций.

В ведомстве отметили, что на 12 апреля за нарушение особого противопожарного режима к административной ответственности уже привлекли 63 правонарушителя, в том числе 59 граждан (троим назначен штраф в размере 10 тысяч рублей), одно должностное и три 3 юридических лица.

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