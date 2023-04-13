25-летний водитель мотоцикла погиб в ДТП с грузовиком в Воткинске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

13 апреля, в 10:35, на улице Азина в Воткинске произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

25-летний мужчина на мотоцикле «Сузуки» без соответствующей категории водительских прав врезался в автомобиль «Газ», под управлением 18-летнего молодого человека. По предварительным данным, в момент ДТП водитель грузовика сворачивал налево в сторону автозаправки.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате происшествия водитель мототранспорта получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Но врачам не удалось спасти молодого человека – он скончался в медучреждении.

Обстоятельства ДТП уточняются, проводится расследование.

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