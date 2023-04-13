Почти 500 граммов запрещенных веществ нашли в квартире наркоторговца в Ижевске

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В Ижевске по подозрению в продаже наркотиков задержали 22-летнего мужчину из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Полицейские обыскали арендованную подозреваемым квартиру и обнаружили в ней 99 граммов героина и 394 грамма синтетических наркотиков. Запрещенные вещества хранились в сумке, которую молодой человек забрал от куратора. В общей сложности стражи порядка изъяли 320 свертков с наркотиками, которые мужчина собирался продать через интернет жителям региона.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания.
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