ВТБ финансирует на 2,5 млрд рублей строительство четырех новых домов в Ижевске

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ВТБ предоставил группе компаний «Острова» кредитные средства на сумму 2,5 млрд рублей на срок до четырех лет. Финансирование с использованием механизма эскроу будет направлено для строительства жилого комплекса в Ижевске.

Жилой комплекс строят в Индустриальном районе Ижевска. Общая площадь домов переменной этажности, рассчитанных на 660 квартир, составит 34 тыс. кв. м. Проект предусматривает широкий выбор планировочных решений, закрытые дворы, благоустроенные пешеходные маршруты и подъезд к домам. Объекты планируют сдать в эксплуатацию в 2024-2025 годах.

«С группой компаний «Острова» банк сотрудничает уже более 10 лет, и мы рады старту нового совместного проекта. В результате его реализации в Ижевске появится новый современный жилой комплекс для проживания более чем 600 семей. Уверена, что покупатели по достоинству оценят его концепцию и все современные решения, которые предусмотрены застройкой», – отметила Екатерина Шумкова, управляющий ВТБ в Удмуртской Республике.

«Мы рассчитываем, что новый ЖК заинтересует в первую очередь молодых людей и семьи с детьми. Мы добавили больше квартир студийного типа и предусмотрели всю необходимую инфраструктуру. Нашим покупателям важно быть уверенными в надежности своих вложений. Проектное финансирование ВТБ станет для них дополнительной гарантией, а льготная ипотека от банка сделает ежемесячные платежи более доступными», – прокомментировал Роман Пузырев, финансовый директор группы компаний «Острова».